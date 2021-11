Lista Negra deve ter 10ª temporada, diz site

De acordo com o Cheat Sheet, Lista Negra (The Blacklist) deve ser renovada para uma décima temporada pela NBC. A série ainda está no meio de sua nona temporada.

O site observa que o seriado ainda rende uma ótima audiência para a NBC, embora os números tenham caído um pouco ao longo da nona temporada. Para que uma décima temporada seja oficialmente confirmada, tudo parece depender apenas do astro James Spader.

Vale destacar que, por enquanto, a NBC ainda não anunciou a renovação de Lista Negra (The Blacklist) para uma nova temporada. Portanto, considere a possibilidade de uma décima temporada como um rumor, por enquanto.

Mais sobre Lista Negra (The Blacklist)

Lista Negra (The Blacklist) é uma série de suspense policial que teve início em 2013. O seriado acompanha Raymond “Red” Reddington (James Spader), um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos que se tornou um famoso criminoso que voluntariamente se entrega ao FBI após escapar por décadas.

Ele diz ao FBI que tem uma lista dos criminosos mais perigosos do mundo, que compilou ao longo dos anos, e está disposto a informar sobre suas operações em troca de imunidade de processo.

No entanto, ele insiste em trabalhar exclusivamente com a criadora de perfis do FBI, Elizabeth Keen (Megan Boone).

A série também é estrelada por Diego Klattenhoff, Ryan Eggold e Harry Lennix.

No Brasil, Lista Negra (The Blacklist) está agora disponível na Netflix.