Lista Negra: Personagem sumido pode retornar na 9ª temporada

Jonathan Holtzman já apareceu diversas vezes em Lista Negra (The Blacklist) como Chuck. Em publicação nas redes sociais, ele indicou que retornará ao seriado.

No Instagram, ele trouxe fotos dele nos bastidores da série, publicadas nos stories. Essa será a primeira aparição de Chuck desde o fim da oitava temporada.

Uma dessas fotos é uma selfie à beira-mar com a legenda: “lindo dia no escritório”. Dois cortes (feitos com maquiagem) na testa dele indicam que o personagem estará envolvido em brigas nesse novo ano do seriado.

Com isso, mais personagens conhecidos de Lista Negra (The Blacklist) retornam à série após o salto temporal que aconteceu após os eventos traumático do fim da temporada anterior.

Veja uma das fotos, abaixo.

Lista Negra (The Blacklist) é uma série de suspense policial que teve início em 2013. O seriado acompanha Raymond “Red” Reddington (James Spader), um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos que se tornou um famoso criminoso que voluntariamente se entrega ao FBI após escapar por décadas.

Ele diz ao FBI que tem uma lista dos criminosos mais perigosos do mundo, que compilou ao longo dos anos, e está disposto a informar sobre suas operações em troca de imunidade de processo.

No entanto, ele insiste em trabalhar exclusivamente com a criadora de perfis do FBI, Elizabeth Keen (Megan Boone).

A série também é estrelada por Diego Klattenhoff, Ryan Eggold e Harry Lennix.

No Brasil, Lista Negra (The Blacklist) está agora disponível na Netflix.