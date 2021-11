Lucifer está conectada com mais duas séries da Netflix

Produções da Netflix, Lucifer, Sandman e Locke & Key possuem uma grande conexão. Pelo menos, é o caso dos quadrinhos, como relatado pelo Comic Book.

Tudo começou com Sandman. A história segue Sonho, um dos irmãos da família chamada Perpétuos.

A grande saga começa com Roderick Burgess, um ocultista que esperava capturar a Morte, capturando seu irmão, Sonho, em vez disso. Eventualmente, Sonho escapa da prisão e deve ir em uma missão para recuperar três poderosos artefatos arrancados dele quando Burgess o prendeu.

Isto nos leva a Lucifer. A versão de Lucifer que inspirou a série da Netflix foi criada em Sandman #4. Nessa edição, Sonho se aventura no Inferno para recuperar um dos artefatos que ele perdeu, que caiu nas mãos de um dos demônios do Inferno.

A história estabelece que Lucifer é um dos poucos seres do universo mais poderosos que Sonho. Eles não são exatamente amigos.

Quadrinhos conectados

Em 2018, a DC Comics reviveu o universo de Sandman com novas histórias em quadrinhos. Uma delas foi um crossover de duas partes com Locke & Key, com o subtítulo Hell & Gone.

Esse crossover teve uma conexão direta com o começo da saga de Sandman, contando com uma importante participação de Sonho. Nesse ponto da história, ele ainda estava preso no porão de Roderick Burgess.

Vale destacar que, apesar da conexão entre todos esses quadrinhos, as adaptações da Netflix aparentemente não existem em um mesmo universo compartilhado. A série de Sandman apresentará até uma nova versão de Lucifer, vivida por Gwendoline Christie, de Game of Thrones.

A série de Sandman deve ser lançada na Netflix em algum momento de 2022.

Já Lucifer e Locke & Key estão agora disponíveis no catálogo da gigante do streaming.