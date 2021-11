Mãe Só Tem Duas: Netflix revela estreia e trailer da 2ª temporada

Menos de um ano após a estreia de Mãe Só Tem Duas na Netflix, a plataforma de streaming anunciou a chegada do segundo no serviço.

A segunda temporada da série chega em 24 de dezembro de 2021. O anúncio foi feito por meio de um trailer divulgado no Twitter oficial da plataforma de streaming.

Nos comentários, os fãs comemoraram a notícia, com muitos dizendo que passarão o Natal assistindo a série. Veja a prévia de Mãe Só Tem Duas, abaixo.

O fandom de Mãe Só Tem Duas tá por aí? (eu sei que tá porque vcs gritaram comigo a manhã toda!) Cheguei com o trailer e a data de estreia. 💖



A 2ª temporada vem aí no dia 24 de dezembro. pic.twitter.com/z2L3QnggrW — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 25, 2021

A série Mãe Só Tem Duas conta com uma curiosa trama que acaba dando os mais diversos sentimentos aos fãs. Tudo começa com uma troca na maternidade.

No seriado da Netflix, dois bebês são trocados logo após o nascimento. As mães descobrem isso depois.

Assim, por conta do apego, decidem unir as duas famílias em uma. Tudo para que elas e as filhas não precisem passar por uma dor em um momento que deveria ser feliz.

“Depois de descobrirem que seus bebês foram trocados na maternidade, duas mulheres acham uma saída inusitada: formar uma família”, afirma a sinopse.

O elenco traz Ludwika Paleta, Paulina Goto e Martín Altomaro.

Mãe Só Tem Duas está disponível na Netflix.