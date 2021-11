Maravilhosa Sra. Maisel ganha trailer e data de estreia no Prime Video

O Amazon Prime Video divulgou o teaser e a data de estreia da quarta temporada de Maravilhosa Sra. Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel). A série retorna em 18 de fevereiro de 2021.

A prévia mostra a personagem titular conversando com a agente dela, Susie. Ambas discutem como poderão dar a volta por cima após os eventos do ano anterior.

Em meio à conversa, vemos flashes de cenas de apresentações e momentos isolados mostrando o lado mais caótico da protagonista.

Pelo que parece, ela vai se soltar mais nessa temporada, buscando realmente entregar o que faz de melhor: ser ela própria. Veja o teaser trailer, abaixo.

Sra. Maisel provando que ela consegue ser ainda mais maravilhosa nesse teaser da quarta temporad🅰️🅰️🅰️🅰️! Dia 18 de fevereiro, só aqui no meu streaming. pic.twitter.com/DkQr43qJd9 — Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) November 30, 2021

Mais sobre Maravilhosa Sra. Maisel

“Em 1958, Nova York, a vida de Midge está nos eixos: marido, filhos e elegantes jantares em seu apartamento no Upper West Side. Mas quando a vida dela dá uma reviravolta, ela tem que decidir rapidamente o que mais ela sabe fazer. Se tornar uma comediante é uma escolha inusitada para todos, exceto para ela”, diz a sinopse.

A série do Amazon Prime Video foi criada por Amy Sherman-Palladino, conhecida por Gilmore Girls.

O elenco conta com Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Matilda Szydagis, Nunzio Pascale, Matteo Pascale, Kevin Pollak, Brian Tarantina e Brian Tarantina.

A quarta temporada de Maravilhosa Sra. Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel) estreia em 18 de fevereiro no Amazon Prime Video. As anteriores estão disponíveis na plataforma de streaming.