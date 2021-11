Marvel lança ótima série para adultos no Star+

Se você deseja conferir uma produção da Marvel que evita completamente os clichês do MCU, Hit-Monkey é uma ótima opção. A animação adulta já está disponível no catálogo do Star+, e tem tudo para conquistar o público mais maduro com uma história violenta, bem construída e esteticamente inconfundível.

Hit-Monkey estreou originalmente nos Estados Unidos em novembro, pela plataforma Hulu. Agora, a produção chega ao Brasil com os 10 episódios de sua primeira temporada.

A série é uma criação de Will Speck e Josh Gordon, baseada no personagem homônimo das HQs da Marvel. Embora seja uma produção da Marvel Television, Hit-Monkey não faz parte do MCU – pelo menos por enquanto.

Hit-Monkey fez muito sucesso com a crítica especializada, superando até mesmo lançamentos recentes do MCU. A animação adulta chegou a 80% de aprovação no Rotten Tomatoes, e recebeu elogios por seu tom eletrizante, sequências de ação e belíssimo visual.

De que fala a trama de Hit-Monkey?

Hit Monkey é uma produção animada que acompanha a história do personagem das HQs da Marvel, criado por Daniel Way e Dalibor Talajic em 2010.

O título de Hit Monkey é uma espécie de trocadilho com o termo em inglês “hitman”, que significa “assassino de aluguel”. Ou seja, Hit Monkey é uma série sobre um macaco assassino profissional.

Hit Monkey acompanha a história de um macaco-das-neves japonês que se torna um matador de aluguel após ser treinado pelo agente secreto Bryce.

Após o misterioso assassinato de Bryce, Hit Monkey embarca em uma jornada em busca de vingança – e continua a receber instruções do fantasma do falecido mestre.

Um dos principais atrativos de Hit Monkey é seu inconfundível estilo estético, que não se parece nem um pouco com as outras produções da Marvel.

“Com poucas exceções, a Marvel raramente produz adaptações estilosas, e Hit-Monkey chega como uma mudança de ritmo refrescante, que pode até mesmo iniciar um brilhante efeito-dominó”, afirma o site CBR sobre a produção animada.

Vale salientar que Hit-Monkey é uma animação adulta. A série não economiza em violência e elementos chocantes, seja em sua linguagem ou nas sequências de ação.

Caso a Marvel opte por produzir mais projetos adultos no futuro, Hit-Monkey é um excelente pontapé inicial.

Quem está no elenco de Hit-Monkey?

Hit-Monkey também se destaca por seu impressionante elenco de vozes, formado por grandes astros do cinema e da TV.

Hit-Monkey, o protagonista da série, é dublado por Fred Tatasciore. Você pode até não conhecer o ator pelo nome, mas com certeza já ouviu sua icônica voz em diversos projetos.

Tatasciore é o dublador oficial de personagens como Eufrasino, Diabo da Tasmânia e Hulk, além de contar com uma lista de centenas de performances em produções animadas da Marvel, DC, Disney e muito mais.

Jason Sudeikis, que faz sucesso como o protagonista da série Ted Lasso, interpreta Bryce Fowler, o mentor de Hit-Monkey que continua a se comunicar com o macaco mesmo após a morte.

Ally Maki (Toy Story 4) vive Haruka, uma policial honesta que luta contra a injustiça em Tokyo. O ator japonês Nobi Nakanishi é Ito, o parceiro de Haruka.

George Takei, da franquia Star Trek, interpreta Shinji Yokohama, um político bem intencionado com muitas responsabilidades nos ombros.

Olivia Munn, de X-Men Apocalypse, vive Akiko Yokohama, a esperta e ambiciosa sobrinha de Shinji.

Reiko Aylesworth (24 Horas) vive Maki Matsumoto, também conhecida como Lady Bullseye, uma impiedosa assassina que mata sem remorso ou hesitação.

Estreia e trailer de Hit-Monkey

Hit-Monkey, baseado nas HQs da Marvel, já está disponível no catálogo da Star+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Veja abaixo o trailer oficial de Hit-Monkey.