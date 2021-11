Mestres do Universo: Como Esqueleto sobrevive é nojento

Contém spoilers

Como o vilão Esqueleto sobreviveu em Mestres do Universo: Salvando Eternia? A segunda temporada da série animada fornece uma resposta um pouco nojenta, como apontado pelo Comic Book Resources.

Quando Maligna questiona como Esqueleto conseguiu sobreviver, ela recebe uma resposta perturbadora.

“Antes de ser atomizado pelo orbe…”, começa o vilão.

“Eu rapidamente lancei minha alma dentro de seu bastão de varinha por proteção. Lá, eu me alimentei de você como um carrapato, lentamente regenerando meu corpo a partir do seu. Quando estava forte o suficiente, eu sussurrei para você os ventos que trouxeram você aqui.”

Para sobreviver, Esqueleto teve que se tornar um tipo de parasita, alimentando-se de Maligna antes de manipulá-la. Isso ajuda a mostrar como a relação entre esses dois vilões é bizarra e problemática.

Mais sobre Mestres do Universo: Salvando Eternia

Mestres do Universo: Salvando Eternia é uma série animada da Netflix desenvolvida por Kevin Smith.

Servindo como uma espécie de sequência para He-Man e os Defensores do Universo, Mestres do Universo: Salvando Eternia se concentra nas histórias não resolvidas do desenho original, continuando as jornadas dos personagens de onde pararam.

Leia abaixo uma sinopse de Mestres do Universo: Salvando Eternia, da Netflix.

“Depois que uma batalha catastrófica divide Eternia, Teela e uma aliança improvável precisam evitar o fim do Universo nesta sequência do clássico dos anos 80.”

Mestres do Universo: Salvando Eternia está disponível pela Netflix.