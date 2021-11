Musical de Gavião Arqueiro cria erro em Vingadores: Ultimato

Alerta de spoilers

Os fãs da Marvel notaram que o Musical Rogers, que aparece em Gavião Arqueiro, comete o erro de colocar o Homem-Formiga entre os Vingadores na batalha de 2012. Porém, o seriado do Disney+ também traz um problema para Vingadores: Ultimato com essa adição.

A peça pode ter colocado o Homem-Formiga como forma de piada, já que ele não esteve na batalha, e como forma de homenagem. Nos quadrinhos, o personagem é um dos membros originais do grupo da Marvel.

Porém, o problema é que o mundo do MCU parece saber muito sobre Vingadores: Ultimato, como mostrado em WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal, mas quase nada sobre Os Vingadores.

E a diferença é que o evento de 2012 acontece no meio de Nova York, com todos vendo que o Homem-Formiga não estava lá. Já Vingadores: Ultimato, que se passa pela galáxia e apaga metade do mundo, é relatado com bem mais detalhes por esses personagens do MCU.

Há até mesmo detalhes sobre Thanos e pessoas que passam a apoiar a atitude do vilão.

Além disso, há um problema bem maior. O Homem-Formiga volta no tempo para 2012 para ajudar os heróis em Vingadores: Ultimato. Isso leva a questão se alguém o viu, por isso a adição no musical, e como essas idas e vindas no tempo poderiam realmente influenciar o restante do MCU.

Inicialmente, parecia que elas não tinham afetado em nada, como o próprio filme tentou explicar.

Pensando dessa forma, o musical de Gavião Arqueiro causa uma confusão e tanto. O melhor é encarar apenas como uma parte de humor do seriado do Disney+.

"Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira", começa a sinopse.

"O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato."

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

