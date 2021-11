Na abertura da temporada de premiações, Round 6 se destaca com conquista

A temporada de premiações abriu com o Gotham Awards e quem roubou a cena de novo foi Round 6 (Squid Game). A série da Netflix conquistou o troféu de seriado revelação de 2021.

O prêmio, principalmente se tratando de popularidade, é merecido. Com o troféu, Round 6 conquista o sucesso absoluto, sendo a série mais assistida da Netflix e ainda se tornando aclamada em premiação.

A Netflix, na mesma premiação, também brilhou com A Filha Perdida. O filme com Olivia Colman e Dakota Johnson, de 50 Tons de Cinza, venceu quatro dos cinco troféus em que foi indicado.

Dirigido por Maggie Gyllenhaal, A Filha Perdida venceu como Melhor Filme; Melhor Diretora Revelação; Melhor Roteiro; e Melhor Atriz, com Olivia Colman, em empate com Frankie Faison de The Killing of Kenneth Chamberlain.

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concrrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

Round 6 (Squid Game) está disponível na Netflix. Já A Filha Perdida chega em 31 de dezembro na plataforma.