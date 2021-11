Netflix anuncia série com Papa Francisco

A Netflix anunciou a série A Sabedoria do Tempo com Papa Francisco. Trata-se de um seriado documental com depoimentos de diversas pessoas com mais de 70 anos, entrevistadas em todo o mundo.

O trailer divulgado nas redes sociais da plataforma de streaming já começa com o Papa falando que, para o mundo ser um lugar melhor, é essencial que os jovens conversem com as pessoas mais velhas.

A partir daí, vemos trechos dos depoimentos dos muitos entrevistados, incluindo algumas falas de Martin Scorsese, que já chegou a lançar um filme na Netflix, O Irlandês.

Veja a prévia, abaixo.

Na minha nova série documental A Sabedoria do Tempo com Papa Francisco, pessoas com mais de 70 anos de diferentes lugares do mundo contam suas histórias para inspirar os mais jovens.



Estreia dia 25 de dezembro no meu site. pic.twitter.com/NoeW4JTNI1 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 29, 2021

Mais sobre A Sabedoria do Tempo com Papa Francisco

“Mulheres e homens com mais de 70 anos compartilham histórias emocionantes e momentos essenciais de suas vidas fascinantes nesses contos inspiradores e cativantes”, diz a sinopse da série da Netflix.

O seriado da Netflix é baseado no livro de mesmo nome (La Sabiduria del Tiempo, no original), de autoria do próprio Papa Francisco.

A direção da série é de Elias e Simona Ercolani. A Sabedoria do Tempo com Papa Francisco chega em 14 de dezembro ao catálogo da plataforma de streaming.