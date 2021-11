Netflix dá lembranças de séries para fãs, mas Brasil fica fora de ação

A Netflix lançou o evento Fansgiving e oferece os fãs chances de ganhar réplicas de itens de diversas séries originais da plataforma de streaming. Além disso, dá a possibilidade de ganhar viagens com tudo pago para eventos exclusivos.

Ao todo são 48 réplicas de itens de séries como Bridgerton, Perdidos no Espaço, Round 6 (Squid Game), The Witcher, La Casa de Papel, Sex Education e Stranger Things.

Dentre os itens estão um retrato do duque e duquesa de Hastings (Bridgerton), o traje de astronauta de Maureen Robinson (Perdidos no Espaço), o medalhão de Geralt (The Witcher).

Outros itens incluem o alaúde de Jaskier (The Witcher), barras de ouro falsas (La Casa de Papel), placa de bem-vindo a Hawkins (Stranger Things).

Viagens com tudo pago pela Netflix

Além das réplicas, alguns fãs ganharão a oportunidade de viajar para eventos exclusivos ao redor do mundo, com tudo pago pela Netflix.

Isso inclui duas passagens para Paris, para a estreia da segunda temporada de Emily em Paris, uma viagem para uma experiência de Stranger Things em São Francisco, dentre outros locais.

Os fãs já podem se inscrever no Fansgiving da Netflix. As inscrições ficam abertas até 26 de novembro, com ganhadores anunciados em 30 de novembro. Basta acessar este link. Infelizmente, o Brasil ficou de fora do sorteio.