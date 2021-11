Netflix garante nova série do criador de Sons of Anarchy

Kurt Sutter, criador de Sons of Anarchy vai comandar uma nova série na Netflix. Intitulada The Abandons, será um faroeste, que se passa em por volta de 1850.

O criador da série conversou com o Deadline e revelou o acordo com a plataforma de streaming. A premissa do seriado gira em torno de uma família rica tentando comprar terras de rancheiros locais, “em algum lugar entre as Dakotas e a Califórnia, em uma pequena cidade”, seja por dinheiro ou força.

Diversas outras famílias vão se juntar para resistir as pessoas que atacam o meio de vida delas, tornando-se foras da lei no processo.

“Tematicamente, é tudo que eu amo; família, aquela linha tênue entre sobrevivência e lei, as consequências da violência, e minha favorita e a coisa que prevalecia tanto em Sons of Anarchy: o poder corrosivo dos segredos”.

Questões atuais serão abordadas em The Abandons

Ele também afirmou que The Abandons “se afastará de alguns dos aspectos esperados” do gênero western/faroeste.

Kurt Sutter revelou que sempre quis fazer um faroeste, dizendo que The Abandons surgiu a partir do interesse dele na Cosa Nostra, a máfia siciliana e como o grupo foi formado como reação a “barões de terra abusivos”.

O criador de Sons of Anarchy também falou sobre a empolgação da Netflix e a abordagem da série acerca de “raça, gênero e moralidade de forma orgânica e significativa”. Apesar de se passar no passado, The Abandons vai lidar com questões atuais criando “paralelos com essa tragédia atual que experimentamos hoje em dia”.

Por enquanto não foi revelado o elenco, tampouco a data de estreia de The Abandons.