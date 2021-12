Netflix terá série de aclamado diretor com ator de Harry Potter

De acordo com o Deadline, Rupert Grint, que interpretou Ronald Weasley em Harry Potter, estará no elenco de Cabinet of Curiosities, nova série de Guillermo del Toro para a Netflix. O aclamado diretor é conhecido por O Labirinto do Fauno, A Forma da Água e Hellboy, entre outros trabalhos.

Cabinet of Curiosities será uma série de terror, contada em forma de antologia. Ou seja, cada episódio abordará uma nova história.

O projeto também conta com Andrew Lincoln. O ator se tornou mundialmente conhecido por seu papel como Rick Grimes em The Walking Dead.

Nova série de terror em formato de antologia

A Netflix promete que Cabinet of Curiosities contará histórias sinistras, mágicas, góticas, grotescas e assustadoras. A série deve desafiar as noções tradicionais de terror do público.

Quanto ao ator Rupert Grint, ele assumiu papéis bem diferentes de Ronald Weasley desde a conclusão de Harry Potter. Ele esteve em séries como The ABC Murders e Servant.

Ainda não há previsão de lançamento para Cabinet of Curiosities, da Netflix.