Novo ator de Aruanas já foi vilão de Velozes e Furiosos

A segunda temporada de Aruanas chegou ao Globoplay e conta com um ator internacional, que viveu vilão de Velozes e Furiosos e que já trabalhou com outros famosos, como Richard Gere, Harrison Ford, Willem Dafoe e Sandra Bullock. Trata-se do português Joaquim de Almeida.

O ator interpreta Robert Johnson, um nobre senhor inglês na série brasileira. Ele é chefe oculto da indústria do petróleo internacional.

Dentre os filmes famosos de Almeida, estão Velozes e Furiosos 5, no qual interpretou o vilão Hernan Reyes, O Xangô de Baker Street, baseado no livro homônimo de Jô Soares e Perigo Real e Imediato, com Harrison Ford.

Além disso, ele estrelou Warrior Nun, da Netflix, e A Rainha do Sul, também exibida no Brasil pela platforma de streaming.

“Eu sempre pensei nele para fazer o personagem Robert Johnson, porque encontrar um ator com um sotaque britânico impecável é algo que precisa de muita disciplina. E isso era um critério. Eu sou um grande admirador do Joaquim e já tinha visto muitos trabalhos dele, inclusive, na Inglaterra”, contou o diretor artístico André Felipe Binder ao Gshow.

“Além disso, ele é um ator de muita experiência, um ator globalizado, e a nossa relação foi desde o começo muito natural. Eu peguei o telefone e liguei para ele do nada e ele aceitou. Às vezes acontecem essas maluquices, né? A gente tem uma ideia e nunca custa tentar. Ele foi um lorde e foi muito disponível, e fez com que tudo funcionasse. Foi muito bacana tê-lo no set. Ele é um grande ator, com uma presença na câmera gigantesca, que traz uma credibilidade para o personagem que é realmente única”, acrescentou o diretor.

Veja uma foto de Joaquim de Almeida em Velozes e Furiosos 5, abaixo.

Aruanas com novos desafios

As atrizes Débora Falabella, Taís Araujo, Leandra Leal e Thainá Duarte protagonizam Aruanas. A primeira temporada da produção do Globoplay recebeu elogios.

A segunda temporada, aliás, também conta com participação especial de Lima Duarte. Com 91 anos de idade, o ator continua realizando novos trabalhos.

A trama da segunda temporada de Aruanas aborda uma medida provisória que pode tirar dinheiro público da Saúde e da Educação e beneficiar petroleiras. No meio disso, Luiza coordena protestos, enquanto Natalie viaja para uma cidade em que a poluição supostamente teria sido controlada.

Uma tragédia acontece nessa cidade quando um senhor põe fogo no próprio corpo para chamar a atenção para um grande problema local que está sendo ignorado. O caso se torna um mistério a ser resolvido.

A segunda temporada de Aruanas está no Globoplay.