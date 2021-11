Outlander muda música tema e tem nova abertura para 6ª temporada

Depois de muita espera, a sexta temporada de Outlander se aproxima e dessa vez, o seriado contará com uma nova sequência de abertura.

A nova introdução é acompanhada do tema Skye Boat Song. Nela, vemos imagens do muito aguardado retorno de Claire e Jamie Fraser a Fraser’s Ridge.

A sexta temporada é baseada no livro Um Sopro de Neve e Cinzas, que mostra o casal buscando manter a paz em uma sociedade que marcha à revolução.

Veja a sequência de abertura dos novos episódios de Outlander, abaixo.

Outlander revela data de estreia da 6ª temporada

O Starz anunciou a data de estreia da sexta temporada de Outlander para 6 de março de 2022. A informação por hora vale para os Estados Unidos, com Star+ e Netflix ainda precisando definir o lançamento no Brasil.

A notícia foi também uma forma de celebrar o nono livro de Outlander, Go Tell the Bees That I Am Gone. No lançamento dele, a escritora Diana Gabaldon fez a importante menção para o seriado de TV.

A sexta temporada segue de perto os eventos do quinto ano. Claire volta ao Rancho Fraser após o abuso sofrido nas mãos de Lionel Brown.

A protagonista e Jamie tentam viver em paz em uma sociedade que está caminhando para revolução. Dificilmente os dois devem escapar do drama dessas mudanças.

Outlander lança a sexta temporada nos Estados Unidos em 6 de março de 2022. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

Clique aqui para assinar o Star+ e ficar por dentro do seriado.