Peaky Blinders revela retorno de grande personagem para 6ª temporada

Astro de Venom, Tom Hardy volta como Alfie Solomons para sexta temporada de Peaky Blinders. A revelação foi feita pela própria série da Netflix e da BBC.

No Reino Unido, a BBC One trouxe um teaser da temporada final. Tommy Shelby conversa com Alfie: “Eu acredito que escrevi o seu ato final”.

Em Peaky Blinders, o personagem de Tom Hardy foi dado como morto na quarta temporada. Mas, o quinto ano indica que não foi bem o que aconteceu.

Agora, para celebrar a sexta temporada de Peaky Blinders, o grande personagem retorna. É uma ótima notícia para os espectadores.

Confira abaixo o teaser revelado pela BBC One.

Peaky Blinders tem previsão para estreia

A BBC revelou que a sexta e última temporada de Peaky Blinders chega no começo de 2022 no Reino Unido. A janela de lançamento, porém, pode não ser a mesma na Netflix.

A série é uma co-produção das duas empresas. Geralmente, Peaky Blinders chega antes no Reino Unido, pela BBC, e depois pela Netflix.

Com um rápido teaser, a emissora britânica confirmou o lançamento para o começo de 2022. Para os fãs brasileiros, a boa notícia é que a sexta temporada deve chegar já no próximo ano na Netflix, mesmo que não no mesmo período da BBC.

“Sexta temporada de Peaky Blinders. Começo de 2022, na BBC”, afirma a publicação com o rápido teaser, que destaca Tommy Shelby.

Confira abaixo.