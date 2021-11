Perdidos no Espaço estreia 3ª e última temporada na Netflix

Fãs de ficção científica podem comemorar: a 3ª temporada de Perdidos no Espaço está prestes a estrear na Netflix. O terceiro ano marca também o desfecho da série, e deve revelar – de uma vez por todas – o destino da Família Robinson. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia dos novos episódios.

Na segunda temporada de Perdidos no Espaço, a família Robinson enfrenta inúmeras ameaças a bordo da nave Resolute. Destacam-se um grupo de robôs errante e um ataque iminente de uma verdadeira frota especial.

Ao final da temporada, Maureen e John Robinson decidem se separar dos filhos, deixando Judy com a missão de levar uma nave para Alpha Centauri. Enquanto isso, os robôs atacam a Resolute, e os Robinsons são salvos no último minuto pelo robô Espantalho.

O segundo ano de Perdidos no Espaço termina com Judy e seu time de Júpiter-2 chegando a Alpha Centauri. A tripulação também avista Fortuna, uma nave que havia desaparecido há 20 anos atrás sob o comando de Grant Kelly, o pai biológico de Judy.

A trama da temporada final de Perdidos no Espaço

A principal mudança entre a segunda e a terceira temporada de Perdidos no Espaço é o fato das gerações de Robinson estarem separadas, o que obviamente vai impactar a trama da produção.

“Uma coisa importante aconteceu no final da 2ª temporada: os filhos são separados dos pais. Vamos continuar essas duas linhas narrativas nos novos episódios”, revelou o showrunner Zack Estrin em entrevista ao site Den of Geek.

Segundo o produtor, os herdeiros da família Robinson terão que enfrentar grandes desafios na temporada final.

“Como os filhos e os pais vão se reencontrar? Como os filhos vão se comportar sem a orientação dos pais? É como um acampamento de verão permanente – exceto pelo fato das formigas e insetos serem monstros gigantes que podem te comer”, brinca o produtor.

De acordo com Estrin, a mensagem da temporada final de Perdidos no Espaço se relaciona a um triste acontecimento da vida real.

“É uma referência às viagens contemporâneas de refugiados. Em muitas ocasiões, crianças ultrapassam as fronteiras sozinhas, e têm que sobreviver sem a presença dos pais. Perdidos no Espaço é uma série de ficção científica, então não é a mesma coisa. Mas sentimos que essa é uma emoção perfeita para nossa trama”, comentou o showrunner.

Quem retorna na 3ª temporada de Perdidos no Espaço?

Todos os integrantes da família Robinson retornam nos novos episódios, ou seja, fãs podem aguardar a volta dos atores Molly Parker (Maureen), Toby Stevens (John), Taylor Russell (Judy), Maxwell Jenkins (Will) e Mina Sundwall (Penny).

Na 3ª temporada de Perdidos no Espaço também devem retornar Sibongile Mlambo (Angela), Parker Posey (June Harris) e Ignacio Serricchio (Don West).

O site Deadline revelou que o ator Russell Hornsby, de séries como In Treatment, The Affair e Grimm, também está no elenco da temporada final de Perdidos no Espaço. Não foram divulgados detalhes sobre seu personagem.

Estreia e trailer de Perdidos no Espaço 3

A terceira temporada de Perdidos no Espaço, com 10 episódios, estreia na Netflix em 1 de dezembro de 2021.

Veja abaixo o trailer oficial legendado da temporada final de Perdidos no Espaço.