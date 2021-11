Personagem vai mudar Cobra Kai na 4ª temporada

Astro também de Karatê Kid, Thomas Ian Griffith retorna como Terry Silver na quarta temporada de Cobra Kai. A promessa é que essa volta vai mudar completamente a série da Netflix, bem como o personagem.

Ralph Macchio, o intérprete do protagonista Daniel LaRusso, contou sobre a mudança para Empire. O personagem dele, bem como John Kreese, tem um histórico com Terry Silver por causa de Karatê Kid 3.

Além de trazer uma grande mudança para Cobra Kai, a série da Netflix também promete apresentar um outro lado do vilão. Na terceira temporada, por exemplo, o seriado mostrou em flashbacks de onde veio a ligação de Terry Silver com John Kreese.

Os dois serviam ao exército e Silver foi salvo pelo colega após eles serem feitos de reféns na guerra.

“Há um outro ângulo sobre Terry Silver e quando você chama essas histórias entra em uma área cinzenta, e isso expande o universo e a história. É chance de pegar algo que não funcionou e tentar acertar. Pode dar frutos? Tem que dar. Quarta temporada é outro nível”, garantiu Macchio.

Cobra Kai tem data para lançar quarta temporada na Netflix

A Netflix revelou o teaser da quarta temporada de Cobra Kai e confirmou a data de estreia para 31 de dezembro. No vídeo, novas equipes são formadas.

O teaser mostra como será a nova dinâmica do seriado de Karatê Kid. Daniel LaRusso e Johnny Lawrence formam uma diferente equipe.

Enquanto isso, John Kreese recebe Terry Silver de volta. O vilão de Karatê Kid retorna e já mostra que retorna na ação.

Cobra Kai está renovada para quinta temporada na Netflix. As gravações da série de Karatê Kid começam ainda em 2021.

A notícia chega em boa hora para os fãs. A quarta temporada de Cobra Kai, como visto, está confirmada para chegar em dezembro de 2021.

Com a renovação, os espectadores da série de Karatê Kid não precisam se preocupar sobre a continuidade da atração. As filmagens da quinta temporada acontecem em Atlanta (EUA), a partir da primavera.

A quarta temporada deve acompanhar uma nova edição do torneio regional de All Valley. Não há detalhes ainda se o quinto ano continua a competição ou se será uma trama sobre as consequências dessa edição que promete muita rivalidade.

Como citado antes, a quarta temporada de Cobra Kai chega em 31 de dezembro na Netflix.