Profecia do Inferno: Como bebê consegue sobreviver na 1ª temporada

Contém spoilers

A primeira temporada de Profecia do Inferno, da Netflix, termina com reviravoltas inesperadas, incluindo o bebê Toughie sobrevivendo à sua execução decretada, mas como isto aconteceu? O Screen Rant trouxe uma análise sobre esse ponto da série.

Durante o final da primeira temporada de Profecia do Inferno, quando Song So-hyun e Bae Young-jae se sacrificaram e absorveram com sucesso a sentença de morte demoníaca do bebê Toughie, a existência do bebê recém-nascido tornou-se um problema para a autoridade anteriormente inabalável da Sociedade da Nova Verdade.

O bebê Toughie não é apenas o primeiro bebê recém-nascido a receber um decreto de morte, ele também é a primeira pessoa a sobreviver através do sacrifício de outras pessoas. Esses eventos podem refutar as doutrinas da Sociedade da Nova Verdade.

Além de deixar claro que qualquer pessoa pode obter decretos, até mesmo bebês recém-nascidos que ainda não cometeram nenhum pecado ou crime, a sobrevivência do bebê Toughie também revela que os decretos não são inefáveis ​​e, de alguma forma, podem ser transferidos por meio do ato de auto sacrifício.

É provável que, na segunda temporada de Profecia do Inferno, a Sociedade da Nova Verdade esteja caçando o bebê Toughie e Min Hye-jin, que foi vista pela última vez levando Toughie para um local seguro.

Mais sobre Profecia do Inferno

Profecia do Inferno foi criada por Yeon Sang-ho, junto de Choi Gyu-seok.

Além de Invasão Zumbi, Yeon Sang-ho já trabalhou em Invasão Zumbi 2: Península e na série RedaKai, dentre outros filmes e seriados. Ele dirigiu todos os capítulos da nova obra da Netflix.

“Quando criaturas sobrenaturais começam a mandar pessoas para o inferno após condenações brutais, surge uma seita religiosa que tem a justiça divina como maior preceito”, diz a sinopse oficial.

O elenco conta com Yoo Ah-in, Jeong Min Park, Chase Yi, Kim Hyun-joo, Jin-ah Won, Ryu Kyung-Soo, Re Lee, Do-yoon Kim e Ik-joon Yang.

Profecia do Inferno está disponível na Netflix.