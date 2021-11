Profecia do Inferno consegue também virar sucesso de crítica

Profecia do Inferno prova ser um sucesso de audiência da Netflix. A série sul-coreana, não contente apenas com isso, também tornou-se sucesso de crítica.

O seriado de Yeon Sang-ho, diretor de Invasão Zumbi, atualmente conta com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, algo muito raro de se ver. Mas são apenas 16 críticas contabilizadas até o momento, então isso pode mudar.

“Convocado pela imaginação diabólica do diretor-escritor Yeon Sang-ho, Hellbound alavanca seu conceito aterrorizante para explorar cuidadosamente a falibilidade humana”, diz o consenso da crítica do site agregador.

“Profecia do Inferno se desenrola como uma mistura de Clive Barker, O Código Da Vinci e o icônico terror japonês, O Chamado”, escreveu Ed Power, do Daily Telegraph.

“Uma fascinante entrada em histórias sobre fé, sem levar a sério suas ideias. O trio de monstros da ira pode ser absurdo, mas a loucura dentro de Profecia do Inferno é extremamente crível”, escreveu Nick Allen, do Roger Ebert.

“O ritmo de Profecia do Inferno pode parecer lento no início, mas a narrativa evolui continuamente para uma mistura atraente de procedimentos policiais, terror violento e comentários perspicazes sobre as falhas ideias humanas, mortalidade, pecado, justiça e a influência da mídia”, elogiou Kylie Northover, do The Age.

A audiência também tem gostado da série, que atualmente conta com 77% de aprovação, também no Rotten Tomatoes.

Mais sobre Profecia do Inferno

A série foi criada por Yeon Sang-ho, junto de Choi Gyu-seok. Além de Invasão Zumbi, Yeon Sang-ho já trabalhou em Invasão Zumbi 2: Península e na série RedaKai, dentre outros filmes e seriados. Ele dirigiu todos os capítulos da nova obra da Netflix.

“Quando criaturas sobrenaturais começam a mandar pessoas para o inferno após condenações brutais, surge uma seita religiosa que tem a justiça divina como maior preceito”, diz a sinopse oficial.

O elenco conta com Yoo Ah-in, Jeong Min Park, Chase Yi, Kim Hyun-joo, Jin-ah Won, Ryu Kyung-Soo, Re Lee, Do-yoon Kim, Ik-joon Yang.

Profecia do Inferno está disponível na Netflix.