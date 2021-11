Profecia do Inferno: Criador revela planos para 2ª temporada

Yeon Sang-ho, criador de Profecia do Inferno e do popular filme Invasão Zumbi refletiu sobre trabalhar com a Netflix na primeira temporada da série. Ele também revelou os planos preliminares para a segunda temporada.

O diretor e roteirista disse ter gostado de trabalhar com a Netflix e que a companhia respeitou a visão criativa dele em Profecia do Inferno.

“O processo de trabalhar com a Netflix foi muito agradável da minha parte”, disse Sang-ho à Variety. “Eles concordaram bastante e se relacionaram com a minha visão criativa, mas também criaram um ambiente onde eu não tive que pensar em mais nada além de focar na minha criatividade em termos de distribuição ou quando ou como lançar a série”.

Yeon Sang-ho acrescentou que a segunda temporada da série, caso aconteça, será fortemente inspirada nos desenhos de Profecia do Inferno, lançados na internet.

“Meu parceiro Choi Kyu-Seok e eu decidimos que a história depois será contada primeiro por meio do webtoon e, se queremos transformá-la em outra série live-action, é algo sobre o qual precisaremos discutir melhor”.

“Como você sabe, acabamos de lançar a 1ª Temporada do Hellbound e não tivemos tempo para discutir essa questão com a Netflix”, continuou ele. “Então, eu diria que precisamos discutir mais sobre isso”.

Futuro de Invasão Zumbi: cinemas ou tv?

Durante a mesma entrevista, Sang-ho falou se considera adaptar Invasão Zumbi para as telinhas. Ele explicou:

“Há muitas ideias que tenho considerado, mas pessoalmente acho que gostaria de continuar Invasão Zumbi nos cinemas”.

“Na Coréia, as circunstâncias não são muito favoráveis ​​para criar uma série no idioma coreano com visuais comparáveis ​​ao filme Invasão Zumbi e também, você sabe, eu tenho que trabalhar com o distribuidor do filme original também. Portanto, acho que levando em consideração todas essas condições, uma série de filmes seria mais viável”.

Profecia do Inferno está disponível na Netflix, já Invasão Zumbi está na Netflix.