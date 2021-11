Revelado por que Hanna termina no Prime Video

Hanna se tornou um sucesso do Amazon Prime Video, mas o seriado termina na terceira temporada. O motivo é que a história da produção foi pensada exatamente dessa forma.

A série começa no serviço da Amazon com base no filme de mesmo nome, de 2011. Com três temporadas, Hanna conseguiu expandir o universo apresentado no título.

Para EW, o criador da série do Prime Video, que escreveu o filme, David Farr, explicou o motivo do fim. Tudo está dentro dos planos, sem realmente existir um cancelamento.

“Se você relembrar sobre as entrevistas da segunda temporada, eu falava sobre a necessidade de um terceiro ato. Eu venho do teatro e sempre tenho toda estrutura na minha cabeça sobre como um drama deve acontecer. E nesse caso, eu senti que tinha um arco claro”, explicou Farr.

Hanna chega com uma diferença na terceira temporada no Prime Video

Ao contrário de outros lançamentos, Hanna teve uma estreia de terceira temporada diferente no Amazon Prime Video. Todos os episódios foram lançados de uma única vez.

A série segue uma adolescente de incrível habilidade, interpretada por Esme Creed-Miles. Ela foi criada pela organização Utrax para ser a melhor assassina do mundo.

A menina se volta contra a organização. Na terceira temporada, Hanna está perto de derrubar a Utrax.

Hanna tem as três temporadas no Amazon Prime Video.