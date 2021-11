Riverdale continua banho de sangue e mata mais personagens

Alerta de spoilers

A sexta temporada de Riverdale está explorando um formato sobrenatural com um arco único, que dura apenas no início desse ano. Nessa trama, Archie foi morto na primeira parte e o banho de sangue continuou com as mortes de Danny e Toni Topaz.

No segundo capítulo da temporada, Ghost Stories, Toni, sem querer, mata Danny, o filho de Darla Dickenson, em uma briga de gangues. Meses depois, o espírito de a Chorona ataca personagens de Riverdale.

Primeiro, essa fantasma termina com a gravidez de Betty Cooper. Mas, o principal alvo era Toni, já que o espírito foi invocado pela própria Darla.

Chorona queria matar Anthony, o filho dela, e quando a fantasma o pega, Toni faz uma proposta. Ela aceita trocar de lugar com o espírito, para que enfermeira amaldiçoada finalmente descanse.

Toni, assim, morre e deixa Anthony com Betty. Riverdale, com o banho de sangue, também aumenta as suspeitas do que está acontecendo.

Alguns espectadores acreditam ser a narração de um conto de Jughead, enquanto outros apostam em uma realidade paralela.

Mesmo com morte, Archie deve voltar em Riverdale

Em um momento chocante que ninguém esperava no começo da sexta temporada de Riverdale, Cheryl esfaqueou Archie e arrancou seu coração na frente de muitos de seus amigos e vizinhos. No entanto, existe uma reviravolta nisso, de acordo com o Express UK, e não quer dizer que KJ Apa deixou a série para sempre.

Depois de ter seu coração retirado, parece muito improvável que Archie tenha sobrevivido. No entanto, isso não ocorreu em qualquer episódio comum de Riverdale, mas no início de uma temporada voltada para o sobrenatural.

Acredita-se que a nova temporada de Riverdale aconteça em um universo paralelo, onde existem bizarros elementos sobrenaturais.

Portanto, Archie está morto, mas apenas neste outro universo, em vez do “mundo principal” de Riverdale. Em algum momento, Archie estará de volta com seus amigos.

KJ Apa já revelou publicamente que ele e seus colegas de elenco assinaram acordos de vários anos para Riverdale, de acordo com o LA Times. Dessa forma, ele deve permanecer na série por um bom tempo.

No Brasil, Riverdale é exibida pela Warner Channel. A série também está disponível pela Netflix.

