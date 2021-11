Romance de A Roda do Tempo pode estragar história da série

Alerta de spoilers

O Amazon Prime Video está mudando a história de Rand e Egwene em A Roda do Tempo, acrescentando complicações desnecessárias para um romance complexo. Isso pode acabar estragando a história da série.

Nos livros, na vila dos Dois Rios, acreditava-se que os dois eventualmente casariam, mas eles ficaram sem declarar o amor um pelo outro por muito tempo e o relacionamento acabou dando em nada.

As coisas são diferentes na série do Amazon Prime Video, tendo em vista que uma cena mostra que Rand e Egwene têm intimidade que não aparece nos livros. Eles têm problemas nos primeiros três episódios de A Roda do Tempo, mas claramente estão em um relacionamento romântico.

Problemas no futuro de A Roda do Tempo

Essa escolha de mudar o romance entre os dois reflete o tom mais maduro da série e a idade dos personagens – eles são mais velhos na adaptação.

O fato deles estarem em um relacionamento, contudo, pode prejudicar o arco de Rand, que eventualmente se apaixona por três mulheres. Isso é importante para desenvolver a personalidade dele, já que ele precisa entender os próprios sentimentos e amadurecer a partir disso.

Introduzir um quarto interesse romântico nesse meio pode complicar toda a situação desnecessariamente (como se já não fosse complexa o suficiente).

A Roda do Tempo é exibida pelo Amazon Prime Video.