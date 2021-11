Série da Netflix supera Stranger Things entre mais populares do streaming

Arcane é a série mais popular do streaming nos Estados Unidos. A produção da Netflix baseada em League of Legends superou Stranger Things e The Mandalorian, que está no Disney+.

A liderança foi conquistada na semana de 13 a 19 de novembro. A informação é do Deadline.

O site afirma que na comparação de números, Arcane toma essa posição. Ao redor do mundo, o seriado também venceu a concorrência.

Porém, o título da Netflix fica em terceiro lugar. Arcane fica atrás de Game of Thrones, que está no HBO Max, e A Roda do Tempo, seriado do Amazon Prime Video.

Além da audiência, Arcane se destaca pela crítica. O seriado de League of Legends consegue ter 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mais sobre Arcane na Netflix

A Netflix e a Riot Games confirmaram que uma segunda temporada de Arcane, série animada baseada em League of Legends, está oficialmente a caminho.

“Estamos muito felizes com a resposta positiva à primeira temporada de Arcane e estamos trabalhando duro para entregar a segunda temporada”, disseram os criadores de Arcane, Christian Linke e Alex Yee, em um comunicado.

Enquanto os detalhes ainda estão em segredo sobre a segunda temporada de Arcane, Hailee Steinfeld, Ella Purnell e Katie Leung foram confirmadas para reprisar seus respectivos papéis de voz de Vi, Jinx e Caitlyn Kiramman.

Arcane conta a história de Vi (com voz de Hailee Steinfeld) e Jinx (Ella Purnell), personagens populares de League of Legends.

“Em meio ao conflito entre as cidades-gêmeas de Piltover e Zaun, duas irmãs lutam em lados opostos de uma guerra entre tecnologias mágicas e convicções incompatíveis”, diz a sinopse.

Arcane recebeu elogios de fãs de League of Legends. Eles destacam a história envolvente e o visual impressionante da série animada.

Esta é a primeira produção inspirada em League of Legends. O jogo é extremamente popular há alguns anos e conta com uma legião de fãs.

Arcane está na Netflix.