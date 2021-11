Série de Chucky é renovada no Star+

Foi oficialmente anunciada uma segunda temporada de Chucky, de acordo com o Hollywood Reporter. No Brasil, a série está no catálogo do Star+.

“Estamos entusiasmados em começar a desenvolver uma segunda temporada de Chucky”, disse o produtor e escritor Don Mancini em um comunicado.

“Muito obrigado aos nossos parceiros da USA Network, Syfy e UCP por seu incrível apoio e orientação para trazer Chucky para a telinha, maior do que nunca. Para os fãs, Chucky envia seus agradecimentos eternos.”

Mais sobre Chucky

“Depois de um brinquedo antigo do Chucky aparecer em uma venda de garagem, a cidade se torna um caos e assassinatos horríveis começam a expor os segredos locais”, diz a sinopse da série.

O elenco conta com o retorno do dublador original do personagem, Brad Douriff. Jennifer Tilly, que dá voz à noiva do Chucky, Tiffany Valentine, também retorna para essa produção.

Chucky está disponível no Brasil pelo Star+.

Clique aqui para assinar o Star+ e conferir a série do Brinquedo Assassino.