Série pode trazer o pior vilão de todos para universo The Walking Dead

Alerta de spoilers

The Walking Dead: World Beyond pode trazer na segunda temporada o pior vilão do universo das séries de zumbi. O misterioso General Beale da CRM pode aparecer até o fim do seriado.

Como se sabe, World Beyond termina na segunda temporada. Mas, os eventos do seriado devem deixar consequências para a série principal de The Walking Dead e também para os filmes de Rick Grimes.

A franquia teve alguns vilões marcantes, como Alpha, na série principal, e o assassino em série Teddy, em Fear the Walking Dead. Mas, o General, que pode aparecer em World Beyond, tem tudo para ser o pior de todos.

Sem aparecer, sabe-se que Beale está por trás dos terríveis planos da CRM, ou ao menos facilita eles. A organização comete genocídios, causando incontáveis mortes – muitas que ficam nas contas desse general.

Ao contrário de outros vilões, que lideram grupos ao estilo culto, Beale pode estar na liderança de uma organização com força militar em um mundo devastado.

A aparição dele é esperada pelo envolvimento do filho, Mason, nos eventos de World Beyond. Conforme o desfecho da história, Beale pode virar problema para Rick Grimes e outros sobreviventes de The Walking Dead.

Personagem vira vilã com The Walking Dead: World Beyond

A partir daqui, o texto contém spoilers.

Jadis volta na derivada The Walking Dead: World Beyond e é transformada em vilã na franquia. A confirmação acontece no capítulo Returning Point, da segunda temporada.

A personagem já admitiu ter trocado Rick Grimes pela entrada na República Cívica Militar, durante a série principal. Agora, na sombria organização, Jadis se torna uma soldada com a missão de proteger o grupo.

Isso leva Jadis a tentar sufocar uma rebelião e mandar exterminar o grupo do Perimeter. Além de querer acabar com esses sobreviventes, a personagem não se importaria em matar os jovens Elton e Asha, filhos de Indira.

Os personagens só são salvos por causa de uma ação de Will, Silas e Dennis. No fim, não conseguindo completar a missão, Jadis confirma planos vilanescos em World Beyond.

A soldada da CRM ordena que os soldados encontrem e matem os membros da família Bennett e os cientistas que frustraram planos da organização. A ideia dela é que isso sirva de lição para outros que tentam o mesmo.

Além disso, Jadis tem a missão de cometer um genocídio, matando 87 mil sobreviventes em Portland. Tudo é feito para CRM no universo de The Walking Dead.

The Walking Dead: World Beyond está no canal AMC Brasil. Já a série principal da franquia tem 11 temporadas no Star+.

Clique aqui para assinar o Star+ e acompanhar The Walkind Dead.