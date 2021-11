Sintonia terá 3ª temporada: O que esperar e quando pode estrear

Após uma estreia de sucesso com a 2ª temporada, Sintonia vai voltar com mais. A Netflix oficialmente renovou o seriado brasileiro para 3ª temporada.

A 2ª temporada de Sintonia conta com participações especiais de grandes nomes da música brasileira, como o DJ Alok e o MC Kevin, além da introdução de novos personagens e a abordagem de temas importantes da vida real.

“Narrada através das perspectivas de três personagens diferentes, a história de Sintonia explora a interconexão da música, tráfico de drogas e religião em São Paulo. Doni, Nando e Rita cresceram juntos na mesma comunidade com seus sonhos, onde foram influenciados pelo fascínio do funk, das drogas e da igreja”, afirma a sinopse da série.

O site HITC falou tudo que já se sabe sobre a 3ª temporada de Sintonia na Netflix; confira abaixo.

O que esperar da 3ª temporada de Sintonia?

No final da 2ª temporada de Sintonia, Nando é exposto na TV. A foto e o nome do personagem são mostrados em um programa policial, no qual o apresentador afirma que ele deveria “apodrecer na cadeia”.

“A polícia rastreou o criminoso e suas conexões com a gangue. Esse criminoso, conhecido como Nando do VA, é considerado um dos responsáveis por vários crimes relacionados ao tráfico de drogas e até mesmo assassinato”, afirma o 6º episódio da 2ª temporada de Sintonia.

Ou seja, o final surpreendente dá a entender que uma terceira temporada de Sintonia tem a história planejada. Como a Netflix costuma aguardar até dois meses para a divulgação do destino de suas séries, os fãs podem esperar por novidades até o início de 2022.

Quando estreia a 3ª temporada?

A 3ª temporada está a caminho, mas ainda não existe um cronograma. Com isso, ainda pode ser difícil ter uma data exata.

Fãs podem se preparar para uma longa espera. Afinal de contas, a 2ª temporada da série foi lançada com dois anos de intervalo em relação à estreia original.

Caso a produção da 3ª temporada de Sintonia comece até o início de 2022, os novos episódios da série podem estrear na Netflix no final do ano ou nos primeiros meses de 2023.

A 2ª temporada de Sintonia já está disponível na Netflix.