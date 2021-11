Station 19 repete a mesma história de Grey’s Anatomy com Cristina Yang

Alerta de spoilers

Assim como Cristina Yang em Grey’s Anatomy, Maya tomou uma grande decisão rapidamente em Station 19. O mais curioso é que foi sobre o mesmo tema: ter ou não filhos.

Em apenas um episódio, Maya muda de ideia sobre não ter filhos. Em um rápido momento, na quinta temporada, ela conta para esposa Carina que decidiu querer ter crianças com ela.

Após o casamento delas no fim da quarta temporada, Carina expressou o desejo de ser mãe. Já Maya deu um discurso sobre não ter certeza, o que fez a esposa dar espaço a ela.

Na quinta temporada, Dean Miller morreu e a filha dele, Pru, foi na celebração do Dia de Ação de Graças no corpo de bombeiros. Maya e Carina cuidam dela.

Rapidamente, isso faz Maya mudar de ideia, mesmo ela não levando jeito para cuidar de Pru – o que poderia fazer ela se sentir mais insegura com a ideia. Mas, não é o que acontece, rapidamente, ela toma essa decisão.

Acontece que o mesmo foi visto em Grey’s Anatomy com Cristina Yang, a personagem de Sandra Oh, e até Amelia e Arizona. Todas mudaram de pensamento rapidamente, sem muita justificativa, para um tema tão importante.

Cristina Yang só não teve filhos porque deixou o drama médico na 10ª temporada.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

