The Flash: Reviravolta da 8ª temporada cria erro na série da DC

Alerta de spoilers

A trama de Armageddon, Part 2, segundo episódio da oitava temporada de The Flash é um erro na DC. O Laboratório STARS sempre foi um perigo para Central City e a lei que o fechou existe há quatro anos no Arrowverso.

Sendo assim, fica claro como o roteiro de The Flash usa a lei como um artifício para o roteiro. Mas, com esse uso, acaba criando o erro na DC.

Para fechar o STARS, Hacksaw cita o Ato de Segurança Pública, que dá a ele a autoridade de fazer o que for necessário pelo bem da cidade. Ele diz também que a lei foi criada há quatro anos, quando os super poderosos quase dominaram a cidade.

E aqui está o grande erro. O STARS sempre foi foco dos perigos e a base do Flash, então por qual motivo o local não foi alvo da lei quando ela foi criada?

Para explicar isso, The Flash vai precisar usar Joe West e Cisco, que se tornaram autoridades em Central City. O seriado do Arrowverso precisa mostrar como os dois podem ter ajudado o STARS.

Caso contrário, esse erro continuará exposto, com muitos sempre se questionando o mesmo sobre o fechamento do local no Arrowverso.

Chefe de The Flash responde se personagem está realmente morto

A parte 2 do crossover Armageddon, que abre a oitava temporada de The Flash, revela que Joe está morto no Arrowverso. A revelação deixou Barry Allen e os fãs da DC em choque.

A morte não foi de uma forma convencional. Na trama, Barry descobre que Joe está morto há seis meses, mas o Flash do Arrowverso não conseguia lembrar disso.

A informação, colocada dessa forma, deixou os fãs em dúvida também. Joe está realmente morto ou The Flash tenta enganar os fãs com esse arco?

Ao TV Line, o chefe de The Flash, Eric Wallace, respondeu, sem ser direto. Ao que parece, o amado personagem terá uma escolha a fazer durante a oitava temporada.

“Vamos apenas dizer que Joe terá uma perspectiva de vida completamente diferente e isso o levará a fazer uma grande escolha. Todos pensam que a grande escolha foi feita na temporada passada, em se aposentar, mas há uma escolha ainda maior vindo na oitava temporada que ele não sabe que precisa fazer, que o levará para o caminho que ele sempre precisou seguir”, explicou o chefe do seriado.

A oitava temporada da série da DC está sendo transmitida nos Estados Unidos.

