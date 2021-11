The Umbrella Academy, Alice in Borderland e mais estreias da Netflix em 2022

O ano de 2021 está chegando ao fim e a Netflix já deixou claro que há muito conteúdo pela frente em 2022, especialmente para quem é fã de ficção científica e fantasia, com muitas adaptações de games.

Em fio publicado no Twitter, a gigante do streaming revelou que veremos a segunda temporada de Alice in Borderland e a animação prelúdio de Army of the Dead, intitulada Lost Vegas.

Não bastasse isso há The Cuphead Show, adaptação do popular (e impossível) game que se inspira nos visuais dos desenhos clássicos do Mickey e de Oswald, o Coelho.

The Umbrella Academy também ganha a terceira temporada, ainda sem data de estreia. Sem falar em Stranger Things, com a muito aguardada quarta temporada.

Veja o tuite que inicia o fio, abaixo.

There's so much to Geeked about in 2022 pic.twitter.com/26SSgg0rjV — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 30, 2021

Mais destaques na Netflix em 2022

Mais filmes e séries que chegam à gigante do streaming em 2022 foram reveladas e há conteúdo de grandes propriedades intelectuais, como Cyberpunk, que ganhará a animação Edgerunners. Na trama, “um garoto de rua tenta sobreviver em uma cidade do futuro obcecada por tecnologia e modificações corporais. Para continuar vivo, ele arrisca tudo ao se tornar um edgerunner”.

Fãs de Magic: The Gathering também não ficarão de fora, o famoso jogo de cartas vai ganhar uma série animada na Netflix em 2022.

Outros destaques são Sandman, baseada nos quadrinhos de Neil Gaiman e Resident Evil, essa não é relacionada aos filmes lançados nos cinemas.