The Walking Dead: Cena deletada mostra destino cruel de Lori Grimes

A terceira temporada de The Walking Dead trouxe a morte de Lori Grimes, mas uma cena deletada também transformou a amada personagem em zumbi.

Em um ponto no início da terceira temporada de The Walking Dead, os zumbis invadem a prisão e Lori acaba entrando em trabalho de parto durante o cerco. Maggie realiza uma cirurgia de cesariana improvisada nela que salva Judith, mas Lori morre no processo.

Carl então garante que sua mãe não vai reanimar antes que Rick descubra o que aconteceu. É uma situação horrível, mas uma cena excluída da terceira temporada tornou as coisas ainda piores ao transformar Lori em zumbi, afinal, juntando-se a uma longa linha de personagens de The Walking Dead transformados em zumbis.

Na cena deletada, Rick é mostrado beijando o “fantasma” de Lori, apenas para ser confrontado por ela agora ostentando uma aparência decadente de zumbi. Naturalmente, Rick fica apavorado e acaba cambaleando para trás, enquanto grita.

Caso tenha ficado curioso, assista à cena deletada de The Walking Dead abaixo.

Mais sobre The Walking Dead

The Walking Dead é uma série pós-apocalíptica de terror baseada na série de quadrinhos de mesmo nome de Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard.

A série apresenta um grande elenco como sobreviventes de um apocalipse zumbi tentando se manter vivos sob a ameaça quase constante de ataques de zumbis conhecidos como “caminhantes” (entre outros apelidos).

No entanto, com o colapso da civilização moderna, esses sobreviventes devem confrontar outros sobreviventes humanos que formaram grupos e comunidades com seus próprios conjuntos de leis e morais, às vezes levando a um conflito aberto e hostil entre eles.

Andrew Lincoln interpretou o personagem principal, Rick Grimes, até sua saída na nona temporada.

Outros membros do elenco de longa data incluem Norman Reedus, Steven Yeun, Chandler Riggs, Melissa McBride, Lauren Cohan, Danai Gurira, Josh McDermitt e Christian Serratos.

No Brasil, os episódios da décima primeira e última temporada de The Walking Dead são disponibilizados pelo Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.