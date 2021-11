The Witcher: Geralt de Henry Cavill encara novo monstro em vídeo

A Netflix divulgou um novo vídeo da segunda temporada de The Witcher. Nele, Geralt, o personagem de Henry Cavill, luta contra um monstro inédito, o Myriapod.

A luta entre os dois acontece em uma floresta. Para os fãs da Netflix, a ameaça pode ser uma novidade.

Do outro lado, os jogadores de The Witcher conhecem esse monstro. Nos games, esse inimigo conta com uma versão ainda maior, que se chama Viy de Maribor.

Confira abaixo o vídeo da Netflix.

The Witcher terá segunda temporada na Netflix

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não terá mais o formato de história que causou polêmica.

A chefe da série de TV, Lauren Schmidt Hissrich, prometeu que a história não se passará mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem será vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A primeira temporada de The Witcher está disponível na Netflix e a segunda chega em 17 de dezembro.