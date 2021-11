The Witcher: Henry Cavill revela por quanto tempo quer ser Geralt

O astro de The Witcher, Henry Cavill, revelou recentemente que ele pretende interpretar Geralt de Rívia por sete temporadas na série da Netflix.

Durante uma entrevista ao Hollywood Reporter, o ator confirmou que está comprometido com o plano de sete temporadas de Lauren S. Hissrich, a produtora da versão de The Witcher da Netflix.

“Com certeza estou interessado nisso”, disse Henry Cavill ao site.

“Contanto que possamos continuar contando grandes histórias que honram o trabalho de Andrzej Sapkowski.”

Mais sobre The Witcher

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não terá mais o formato de história que causou polêmica.

A chefe da série, Lauren S. Hissrich, prometeu que a história não se passará mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem será vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo.

O caminho deles se cruza com o da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A primeira temporada de The Witcher está disponível na Netflix e a segunda chega em 17 de dezembro.