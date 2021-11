This Is Us ganha teaser emocionante da temporada final

Os Pearsons estão prestes a se despedirem. A NBC lançou um teaser trailer da sexta e última temporada de This Is Us.

O teaser trouxe um curto olhar sobre o que podemos esperar dos novos episódios. Um trailer completo será lançado em 25 de novembro.

A série é uma das mais assistidas da televisão estadunidense e manteve-se como líder de audiência por muitos anos. No Brasil, ela é exibida pelo Amazon Prime Video e pelo Star+.

Veja o teaser trailer, abaixo.

Mais sobre This Is Us

This Is Us é uma série dramática que surgiu em 2016. A série segue a vida e as famílias de dois pais e seus três filhos, em vários intervalos de tempo diferentes.

É estrelada por um elenco com Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Ron Cephas Jones, Jon Huertas, Caitlin Thompson, Alexandra Breckenridge, Niles Fitch, Logan Shroyer, Hannah Zeile, Mackenzie Hancsicsak, Parker Bates, Lonnie Chavis, Eris Baker e Faithe Herman.

No Brasil, como mencionado anteriormente, This Is Us está disponível pelo Amazon Prime Video e pelo Star+ (que você pode assinar clicando aqui). A temporada final estreia, nos EUA, em 4 de janeiro de 2022.