Trailer de O Livro de Boba Fett traz conexão com Star Wars: O Retorno de Jedi

O Disney+ divulgou mais um teaser trailer de Star Wars: O Livro de Boba Fett. A prévia da derivada de The Mandalorian traz uma clara conexão com Star Wars: O Retorno de Jedi.

Logo no início do teaser, ouvimos o caçador de recompensas dizendo ter sido deixado para morrer em Tatooine, o que vemos acontecer no Episódio VI, quando ele cai no poço de Sarlacc.

A prévia ainda revela a diferença dele na forma de governar o submundo do crime no planeta árido. Enquanto Jabba governava por meio do medo, ele planeja exercer controle por meio do respeito.

Veja o trailer, abaixo.

In one month, the legend returns. #TheBookOfBobaFett, a seven-episode Original Series, begins December 29 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/MuLk6u883I — The Book of Boba Fett (@bobafett) November 29, 2021

Mais sobre a derivada de The Mandalorian

“O Livro de Boba Fett é uma emocionante aventura de Star Wars. Veremos lendário caçador de recompensas Boba Fett e a mercenário Fennec Shand navegando pelo submundo da galáxia, quando retornam às areias de Tatooine para reivindicar o território antes governado por Jabba o Hutt e seu sindicato do crime”, diz a sinopse oficial.

Temuera Morrison e Ming-Na Wen retornam como Boba Fett e Fennec Shand, respectivamente. Eles interpretaram os papéis em The Mandalorian. Morrison ingressou no universo Star Wars em Ataque dos Clones, como Jango Fett (e seus clones).

Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson trabalham como produtores executivos.

Star Wars: O Livro de Boba Fett estreia em 29 de dezembro no Disney+. Clique aqui e assine a plataforma de streaming.