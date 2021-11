Verdades Secretas 2: Camila Queiroz fez pedido que nem Fernanda Montenegro pode ter

O diretor de entretenimento da Globo, Ricardo Waddington, disse para coluna F5, da Folha de São Paulo, que Camila Queiroz fez um pedido que nem Fernanda Montenegro pode exigir na Globo. O executivo reforçou que nunca viu exigências como as da atriz de Verdades Secretas 2 em 39 anos de emissora.

No Globoplay, Verdades Secretas 2 precisou de mais sete dias para terminar as gravações. Para renovar o contrato para o período, Camila Queiroz teria feito alguns pedidos.

Foi nesse ponto que as partes não concordaram. Com isso, Camila Queiroz deixou a Globo e a série do Globoplay.

“Para estender seu contrato por apenas sete diárias a mais, Camila Queiroz fez um conjunto de exigências que não existe no mundo da produção audiovisual. Ela queria alterar o desfecho da Angel (personagem de Verdades Secretas 2). O Tony Ramos não pode fazer isto, a Fernanda Montenegro não pode fazer isto”, afirmou Waddington.

A atriz de Angel também teria pedido para poder aprovar a campanha de lançamento de Verdades Secretas 3. Na versão da Globo, Camila Queiroz queria participação garantida na terceira temporada.

“A campanha publicitária não é de responsabilidade dos Estúdios Globo. Nem eu tenho como garantir nada para ela. A campanha obedece a uma lógica de marketing, e temos especialistas que estabelecem essa lógica. Eu tenho 39 anos de Globo, 39 anos que eu trabalho com elencos, e nunca havia visto nada parecido”, completou o diretor ao F5.

Camila Queiroz diz que não pediu para alterar fim de Verdades Secretas 2

Antes, no Instagram, Camila Queiroz disse que não pediu para mudar o fim de Verdades Secretas 2. A famosa prometeu que no futuro comentará sobre a situação.

“Eu queria dizer que eu não me sinto pronta hoje para falar sobre tudo o que aconteceu e como aconteceu, foi tudo muito dolorido, essas últimas semanas, foi tudo muito difícil. Só queria pedir para que vocês não acreditassem nessas matérias que estão saindo por aí dizendo que eu tentei mudar o final da novela, isso não existe”, declarou a atriz, visivelmente com emoção.

Para amenizar a situação, a própria Globo fez uma lista desmentindo boatos sobre a saída de Camila Queiroz. Entre eles, afirmou que a famosa não foi demitida e os portais da emissora não foram proibidos de falar sobre ela.

Nessa mesma lista, a emissora do Globoplay garantiu que não vai entrar com ação na justiça.

Camila Queiroz ainda não respondeu sobre as declarações do diretor de entretenimento da emissora.

Enquanto isso, Verdades Secretas 2 segue disponível no Globoplay.