Verdades Secretas 2: Os momentos chocantes da Parte 3

Contém spoilers

A Parte 3 de Verdades Secretas 2 chegou com tudo ao Globoplay. Aqui estão cinco momentos chocantes dos novos capítulos.

Verdades Secretas 2 é uma produção original para o Globoplay, que só será exibida mais tarde na TV Globo (com alguns cortes em cenas de sexo mais picantes, é claro). A novela recentemente gerou grande polêmica devido à conturbada saída da protagonista Camila Queiroz do elenco.

Continue lendo para conferir uma lista com cinco momentos chocantes da Parte 3 de Verdades Secretas 2 (via Gshow).

Overdose

Em crise depressiva, Laila ouve uma conversa de Ariel sobre Blanche e descobre que os dois têm uma relação.

Desesperada, a personagem de Verdades Secretas 2 toma todos os remédios que a dona da agência lhe deu, o que resulta em uma overdose.

Perda da virgindade

Lara entra para a Blanche Models e ganha o nome artístico de Lua. Ela descobre que, com o book rosa, pode ganhar um bom dinheiro e ajudar a mãe.

Virgem, ela decide ter a sua primeira vez com Cris. Sentindo-se preparada, ela topa o serviço.

Sexo a três

Cris passa para o lado de Angel, que sai da cadeia.

Ele promete ajudá-la a se vingar de Giovanna. Mas antes disso, Cris participa de uma noite de sexo a três com ela e Tadeu.

Gravidez

Visky descobre que será pai. Lourdeca engravida do personagem de Verdades Secretas 2 e se muda para a casa dele, já que a gestação é de alto risco.

Flagra

Matheus, que já está envolvido em um caso com Betty e Giotto, começa uma relação com Irina. Desconfiada com o comportamento do namorado, a jovem o segue e o flagra com a madrasta.

Verdades Secretas 2 está agora disponível no Globoplay.