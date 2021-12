2ª temporada? Criador de Round 6 dá boas notícias aos fãs

Round 6 (Squid Game) se tornou a série mais popular da Netflix e, com isso, a plataforma de streaming inevitavelmente buscaria renovar o programa para uma segunda temporada. Mas parece que os planos vão além disso.

O criador da série, Hwang Dong-hyuk, revelou que já está negociando com a plataforma de streaming não apenas uma segunda temporada, como a terceira.

“Estou conversando com a Netflix sobre a segunda temporada e também sobre a terceira”, disse Hwang ao KBS (via ComicBook). “Vamos chegar em uma conclusão em breve”.

Previamente, o criador de Round 6 (Squid Game) já havia comentado sobre a segunda temporada da série.

“Então, tem havido tanta pressão, tanta demanda e tanto amor por uma segunda temporada. Então eu quase sinto que você não nos deixa escolha” ele começou. “Mas, direi que realmente haverá uma segunda temporada. Está na minha cabeça agora. Estou no processo de planejamento atualmente. Mas acho que é muito cedo para dizer quando e como isso vai acontecer”.

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concrrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

Round 6 (Squid Game) está disponível na Netflix.