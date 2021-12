5 tramas que Mãe Só Tem Duas ainda precisa resolver na Netflix

A 2ª temporada de Mãe Só Tem Duas chegou recentemente ao catálogo da Netflix, e mais uma vez, conquistou fãs na plataforma. Muita gente quer saber como a série mexicana vai resolver 5 importantes tramas, que terminam o segundo ano sem respostas e com muitas reviravoltas. O site El Comercio listou tudo que a produção terá que abordar em sua 3ª temporada; veja abaixo.

“Depois de descobrirem que suas bebês foram trocadas na maternidade, duas mulheres acham uma saída inusitada: formar uma família”, afirma a sinopse de Mãe Só Tem Duas na Netflix.

Continua depois da publicidade

Primeiramente, é importante citar que a Netflix ainda não renovou Mãe Só Tem Duas para a terceira temporada. Mas fãs não precisam se desesperar: ainda está em tempo para a plataforma dar o sinal verde para novos episódios.

Normalmente, a Netflix demora de duas semanas a três meses para divulgar novidades sobre renovações e cancelamentos. Dessa forma, fãs podem esperar por atualizações em meados de março ou abril de 2022.

O divórcio de Ana e Juan Carlos em Mãe Só Tem Duas

No final da 2ª temporada de Mãe Só Tem Duas, Ana finalmente pede formalmente o divórcio. Tanto ela quanto Juan Carlos contratam advogados bastante agressivos, que sem querer convertem o fim do casamento em algo complexo e doloroso. O ex-casal também começa a brigar pelas propriedades e pela guarda dos filhos. Com certeza, a segunda temporada deve abordar de maneira mais profunda essa trama, provavelmente trazendo os personagens em uma intensa briga judicial.

Mariana e Ferrán

Quando Mariana começa a trabalhar no aplicativo da maternidade em um espaço de coworking, acaba conhecendo Ferrán, o dono do escritório. A jovem sente uma grande atração pelo personagem na segunda temporada, e ao final começa a namorá-lo. Ferrán deixa claro que deseja ter uma relação séria com Mariana, mas acaba se envolvendo em uma grande reviravolta. Após a revelação sobre o suposto romance de Mariana e Ana, o personagem fica confuso e desconcertado. Ainda não se sabe o que acontecerá com o casal na 2ª temporada.

A gravidez de Teresa

No último episódio da 2ª temporada de Mãe Só Tem Duas, Teresa descobre estar grávida de Victor, com quem viveu uma curta relação. No início, os dois tiveram dificuldade para admitir que estavam apaixonados, já que Victor não conseguia esquecer que Teresa também viveu um breve romance com Juan Carlos, o irmão do personagem. A relação de Victor e Teresa se desenvolve de maneira bem interessante no segundo ano, mas é a terceira temporada que deve trazer ainda mais reviravoltas.

Pablo e Cynthia

Graças a um teste na internet, Pablo percebe que não consegue esquecer Cynthia, e tenta consertar as coisas com a personagem. Ele promete que não brigará mais com Mariana, e que os dois chegarão a um acordo para dividir as datas especiais de maneira justa, para que ambos possam desfrutar da companhia da filha. No entanto, as coisas saem do controle e os pais terminam exigindo a custódia oficial do bebê. Isso acaba decepcionando Cynthia, que não aprova a atitude de Victor e assume a possibilidade de não voltar com o namoro na 3ª temporada.

A viagem de Ceci

Caci, a filha de Ana e Juan Carlos, já estava com tudo preparado para viajar com o namorado. No entanto, no último episódio da 2ª temporada, a personagem muda de ideia e decide viajar para a Bélgica com o irmão mais novo, já que o divórcio dos pais estava afetando completamente seu bem estar psicológico. Após a grande revelação sobre sua mãe, ainda não se sabe se Ceci continuará com a ideia da viagem ou ficará para trás para apoiar o pai.

As duas temporadas de Mãe Só Tem Duas estão disponíveis na Netflix.