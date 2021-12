A maneira óbvia como Emily em Paris acaba com mistério do fim da 2ª temporada

Emily em Paris lançou sua 2ª temporada recentemente na Netflix, e deixou fãs impressionantes com seu inesperado desfecho. Os assinantes da plataforma querem saber: Emily continuará em Paris ou voltará para Chicago? Esse é o grande mistério do segundo ano. O site Distractify explicou o que pode acontecer; confira abaixo.

Na 2ª temporada de Emily em Paris, a protagonista titular passa por grandes emoções. Ajustando-se à sua vida na Cidade Luz, a personagem de Lily Collins se sente culpada por ter dormido com Gabriel – o inconstante namorado de Camille – no final do primeiro ano.

Tentando ignorar seus sentimentos por Gabriel, Emily começa a namorar o charmoso Alfie, um bonitão britânico que chega para ganhar seu coração.

Mas no final das contas, o coração quer o que quer, e Emily decide revelar seus sentimentos por Gabriel. Infelizmente, ela acaba descobrindo que o amado e Camille voltaram a namorar.

O final de Emily em Paris na Netflix

Com Gabriel namorando, o que Paris ainda reserva para Emily? Será que a personagem vai retornar aos Estados Unidos? Apenas a personagem de Lily Collins pode tomar essa decisão.

Ao final da 2ª temporada da série, Emily tem duas opções: retornar a Chicago e receber uma ótima promoção no emprego ou ficar em Paris e embarcar em uma nova empreitada por Sylvie, Julien e Luc.

Os personagens deixam Savoir para criar a própria firma, e desejam levar Emily no novo projeto.

Mas o que Emily escolhe? Fãs terão que aguardar pela 3ª temporada para saber, já que a série termina antes de revelar a verdade.

Como a 2ª temporada de Emily em Paris termina com uma grande reviravolta – e dada a grande audiência da produção – tudo indica que a Netflix vai dar o sinal verde para a produção de novos episódios.

Embora a terceira temporada de Emily em Paris ainda não tenha sido anunciada, espera-se que os novos episódios cheguem à Netflix no final de 2022, já que as duas temporadas anteriores estrearam no final do ano.

Também existe a possibilidade da Netflix resolver o mistério de maneira bastante óbvia, encerrando Emily em Paris e criando uma nova série protagonizada pela personagem.

Emily pode voltar a Chicago, o que mudaria completamente a premissa da série.

Dessa forma, a Netflix seria obrigada a mudar o nome da produção de Emily em Paris para Emily em Chicago, acompanhando assim as aventuras da personagem nos Estados Unidos.

Vale lembrar que essa é uma teoria, e ainda não foi confirmada pela Netflix ou por qualquer pessoa envolvida na produção.

A 2ª temporada de Emily em Paris está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.