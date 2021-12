A Roda do Tempo: Chefe revela destino de personagem no Prime Video

Alerta de spoilers

Com o fim da primeira temporada de A Roda do Tempo no Amazon Prime Video, espectadores ficaram com medo sobre o destino de Loial. Muitos achavam que o personagem poderia ter morrido.

O chefe do seriado do Prime Video, Rafe Judkins, decidiu acabar com o mistério. Ao CBR, o produtor aconselhou que os fãs devem descansar, uma vez que Loial sobrevive.

“Eu mal posso esperar para matar personagens que vão machucar os corações dos fãs dos livros, mas Loial não está morto”, provocou o criador da adaptação de A Roda do Tempo.

Nos livros, Loial tem um papel fundamental na história da franquia. Assim, o destino que tinha ficado em aberto assustava muitos fãs que também acompanham o material original de A Roda do Tempo.

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Amazon Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video com a primeira temporada.