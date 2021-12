A Roda do Tempo: Como personagem consegue mentir se as Aes Sedai não podem

Alerta de spoilers

A Roda do Tempo, no Amazon Prime Video, estabeleceu que as Aes Sedai são incapazes de contarem mentira. Apesar disso, Edwene al’Vere conseguiu mentir ao ser confrontada pelos Filhos da Luz. Veremos como isso aconteceu.

Na realidade Edwene não é uma verdadeira Aes Sedai, visto que ela não fez os três grandes juramentos. Ela somente será incapaz de mentir depois de passar pela cerimônia Aes Sedai na Torre Branca.

Assim sendo, por enquanto, Edwene e Nynaeve não são limitadas pelas mesmas restrições que Moiraine, Alanna Mosvani e as outras. Isso explica como ela pode mentir.

Normalmente, uma Aes Sedai de verdade, na situação dela, não teria escolha a não ser expor o segredo dela, ou tentar enganar o interrogador.

Vale apontar que as Aes Sedai podem driblar a verdade ou ocultá-la, mas não podem mentir abertamente, o que dá certa flexibilidade a elas nessas situações.

Mais sobre A Roda do Tempo

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Amazon Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.