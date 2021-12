A Roda do Tempo: Entenda quem são os vilões da 2ª temporada no Prime Video

A Roda do Tempo já é um dos maiores sucessos do Amazon Prime Video, com uma temporada de estreia bastante elogiada por público e crítica. O primeiro ano da série termina com a introdução de uma nova e poderosa ameaça: os Seanchan. O site Screen Rant explicou tudo que os fãs precisam saber sobre esses vilões e o que eles representam para a 2ª temporada; veja abaixo.

Na primeira temporada de A Roda do Tempo, a protagonista Moiraine – interpretada por Rosamund Pike – conclui que encerrou de maneira prematura o ciclo da história ao trazer Rand al’Thor para o Olho do Mundo.

Continua depois da publicidade

Mas no desfecho do último episódio, ela percebe que estava errada. O confronto entre Rand e o Dark One era apenas a primeira batalha, não o Confronto Final.

A primeira temporada termina com um vislumbre da Costa Ocidental do continente – na qual uma frota de navios chega para invadir o território.

Quem são os Seanchan em A Roda do Tempo?

Deixando a situação ainda mais complicada, esses navios trazem Channelers, feiticeiras que combinam seus poderes para invocar uma onda gigante e devastar as cidades costeiras.

Esses são os Seanchan, um grupo ostensivamente separado do conflito ancestral entre as Aes Sedai e o Dark One.

Robert Jordan, o autor dos livros de A Roda do Tempo, imaginou um mundo onde a magia é real, mas se esforçou para evitar caracterizações simplistas e os clichês da fantasia.

Como resultado, o escritor escolheu estabelecer os Seanchan como outra resposta à presença da magia – uma civilização que enxerga as Channelers como armas e escravas.

Os Seachan chamam suas Channelers de “Damane”, o que significa “As Amarradas”. Ao desenvolver seus poderes, essas mulheres recebem uma espécie de amarra mágica conhecida como a’dam.

A partir daí, são controladas por um comandante chamado de sul’dam, e perdem completamente o livre arbítrio.

No final da primeira temporada de A Roda do Tempo, são as Damanes que invocam a onda gigante, em um concerto perturbador comandado pelos “maestros” sul’dams.

Em A Roda do Tempo, os Seachans são descendentes do herói lendário Arttur Hawkwing. Por isso, eles acreditam ter o direito a todo o império ancestral do personagem.

Os Seanchan são governados pela Imperatriz Tuon, que se torna uma personagem extremamente importante nos livros.

Na saga original, os Seanchans só invadem o Continente em A Grande Caçada, o segundo livro da série.

A trama traz também grandes reviravoltas para os personagens, principalmente em suas interações com as Aes Sedai. Nessa dinâmica, eles percebem que não são tão poderosos como pensavam.

A 2ª temporada de A Roda do Tempo já foi confirmada pelo Amazon Prime Video. Todos os episódios do primeiro ano já estão disponíveis na plataforma.