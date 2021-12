A Roda do Tempo: Explicado o que acontece aos Aes Sedai homens

Alerta de spoilers

O final da primeira temporada de A Roda do Tempo revela que Lew Therin Telamon e outros 99 Aes Sedai homens lutaram contra o Tenebroso, mas a série não explica o que aconteceu a todos eles.

Um dos curtas animados de A Roda do Tempo explica a história de Lews Therin e como a loucura dele levou ao mundo que vemos na série, mas a história dos outros 99 não é discutida.

Os 100 Aes Sedai homens vão contra o Tenebroso na Era das Lendas, discordando das mulheres Aes Sedai, que acreditam que o plano vai dar errado.

Quando Lews Therin e os Aes Sedai prendem o Tenebroso, como ato final de vingança ele envenena a parcela masculina da Fonte Verdadeira. Como resultado, Therin e seus 99 companheiros imediatamente ficam loucos.

Com o tempo, as mulheres Aes Sedai encontraram eles e os acalmaram ou mataram-nos a fim de salvar o mundo.

Ishamael, um dos Abandonados, espera Lews Therin matar toda a família dele para, então, deixá-lo são por alguns instantes, a fim dele perceber o que fez. Desolado, ele libera o poder único, fazendo uma nova montanha crescer.

Os homens Aes Sedai em todo o mundo fizeram atos similares e destruíram o mundo, acabando com a Era das Lendas, começando o período no qual A Roda do Tempo se Passa.

Mais sobre A Roda do Tempo

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Amazon Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.