A Roda do Tempo faz mudança controversa no Prime Video e é criticada

Alerta de spoilers

A Roda do Tempo chegou no Amazon Prime Video e trouxe uma mudança controversa em relação ao livro original. A série fez algo conhecido como “fridging”, que consiste em matar uma personagem feminina a fim de alavancar a história de outro personagem.

Na série de fantasia, considerada como a resposta do Prime Video a the Witcher, da Netflix, Perrin é casado com uma mulher chamada Laila.

Laila não é baseada em qualquer personagem dos livros, mas se encaixa na história. Perrin é um ferreiro e ela trabalha junto do marido. O casamento dos dois parecia estável, mas quando a vila é atacada eles começam a lutar contra os trollocs.

Durante a batalha, ela assusta Perrin e ele se vira e acerta o machado nela, achando que há outro inimigo atrás dele. Ela morre no processo.

Não há problema em personagens estarem de luto pela morte de outros, mas Laila somente está presente na história por isso, o que basicamente é o velho fridging. O termo foi popularizado pela roteirista Gail Simone, que apontou diversas vezes que personagens mulheres foram mortas simplesmente para alavancar a trama.

O termo em específico faz referência à morte da namorada de Kyle Rayner, o Lanterna Verde, Alexandra DeWitt, que é morta e colocada dentro de uma geladeira.

Assim como The Witcher, A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. Enquanto The Witcher encontra as inspirações de sua história nos livros de Andrzej Sapkowski, A Roda do Tempo é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.