A Roda do Tempo: Novo romance é indicado no Prime Video

Daniel Henney, de A Roda do Tempo, prometeu que Lan e Nynaeve terão mais tempo a sós no vindouro sétimo episódio da série do Amazon Prime Video.

Henney conversou com o Decider e indicou mais desenvolvimento do romance no seriado. Ele também explicou o porquê desse romance ter sido acelerado.

“Vocês verão mais. E sem dar muitos spoilers, o sétimo episódio é um dos meus favoritos e vocês verão muito mais sobre a cultura de Lan e como ele se tornou o que é hoje, além da trajetória dele e talvez um pouco das coisas divertidas”.

Henney também revelou como o relacionamento dos dois personagens em A Roda do Tempo se diferencia do primeiro livro da saga escrita por Robert Jordan.

“Em termos de ser importante, eu acho que é, simplesmente porque este é o nosso programa e tem sido uma coisa realmente maravilhosa ver evoluir no programa. Eu sei que leva mais tempo nos livros, mas olha, estamos fazendo um programa de televisão, e é sempre bom mostrar uma frase de amor, especialmente entre esses dois personagens incríveis”.

Mais sobre A Roda do Tempo

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Amazon Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.