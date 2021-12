A Roda do Tempo: O motivo de Moiraine ser odiada pela líder das Aes Sedai

Contém spoilers

Por que a líder das Aes Sedai parece odiar Moiraine em A Roda do Tempo, nova série do Amazon Prime Video? O Screen Rant abordou o motivo.

Assim como muitas outras coisas, essa parte da história é pouco explicada na série. Na verdade, apesar do que a adaptação sugere, os livros de Robert Jordan mostram que não existe ódio entre Moiraine e a líder das Aes Sedai.

Elas na verdade são extremamente próximas, tramando para encontrar o Dragão Renascido antes de qualquer outra pessoa. Acontece que esse plano é mantido em segredo porque elas não sabem em quem podem confiar.

Portanto, o aparente ódio entre elas é apenas uma parte de um esquema maior, com base no que acontece nos livros.

É claro, no entanto, que A Roda do Tempo, do Amazon Prime Video, é uma adaptação que pode tomar algumas liberdades em relação ao material original, então nem tudo deve ocorrer da mesma forma que nos romances de Robert Jordan.

Mais sobre A Roda do Tempo

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Amazon Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.