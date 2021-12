A Roda do Tempo: Prime Video prepara chegada de grande personagem

Contém spoilers

A Roda do Tempo preparou a chegada de um grande personagem na segunda temporada. A série é uma adaptação do Amazon Prime Video.

No sexto episódio da primeira temporada de A Roda do Tempo, existe uma referência ao “sangue nobre” de Moiraine e uma menção ao seu sobrenome, Damodred. De acordo com o Screen Rant, tudo indica que o caminho está sendo trilhado para a chegada de Galad Damodred, um personagem importante dos livros.

Galad Damodred é um jovem membro da família de Moiraine. Nos livros, ele é descrito como alto e esguio, com cabelos e olhos escuros.

A reputação de Galad é de fazer sempre o que pensa ser certo, independentemente das consequências.

Com um papel de liderança nos livros, parece que o personagem será introduzido na segunda temporada de A Roda do Tempo, o que certamente deve atrair a atenção dos fãs.

Mais sobre A Roda do Tempo

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Amazon Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.