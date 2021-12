A Roda do Tempo: Quem é Loial, novo protagonista no Prime Video

Contém spoilers

Quem é Loial, novo personagem importante de A Roda do Tempo, série do Amazon Prime Video? Aqui estão alguns detalhes (via Screen Rant).

Nos livros de Robert Jordan, Loial é um estudioso que faz amizade com Rand e o acompanha em várias de suas aventuras.

Ele também é um companheiro de Perrin Aybara em algumas de suas façanhas. Como ele menciona na série do Amazon Prime Video, Loial é um Ogier, que são seres monstruosos, mas altamente inteligentes.

Os Ogier vivem principalmente em comunidades e às vezes saem por conta própria para visitar cidades humanas. Eles são conhecidos por seus interesses acadêmicos e grandes feitos arquitetônicos e, apesar do que suas aparências intimidadoras possam sugerir, os Ogier não são guerreiros.

Na maior parte, eles evitam a batalha. No entanto, alguns possuem habilidades especiais. Os Ogier, como Loial, podem literalmente cantar para as árvores, curando-as e ajudando-as a crescer.

Mais sobre A Roda do Tempo

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Amazon Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.